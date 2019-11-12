20-летняя гимнастка сорвалась с брусьев и получила смертельную травму

Американская гимнастка Мелани Коулман умерла в результате травмы, полученной во время тренировки. Об этом сообщает The Sun.

8 ноября 20-летняя Коулман упала, выполняя упражнение на разновысоких брусьях. С тяжелой травмой позвоночника она была доставлена в больницу, где скончалась в понедельник, 11 ноября.

По словам владельца зала Томаса Альберти, Коулман не сумела ухватиться за перекладину и соскользнула со снаряда, что привело к травме.

Коулман была многообещающей спортсменкой. Студентка университета Южного Коннектикута участвовала в государственной программе США по подготовке олимпийских атлетов.

В августе стало известно о смерти российской легкоатлетки Маргариты Плавуновой. 25-летняя спортсменка скончалась из-за остановки сердца во время пробежки.

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