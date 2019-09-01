Российская футболистка умерла в 23 года

Футболистка ЖФК «Подольчанка» Полина Кобзева скончалась на 24-м году жизни. Об этом сообщается на странице клуба во «ВКонтакте».

Защитник подмосковного клуба умерла в результате остановки сердца. Клуб начал сбор материальной помощи родным Кобзевой.

В составе «Подольчанки» Кобзева одержала победу в чемпионате Московской области по мини-футболу в сезоне-2018/2019.

20 августа не стало российской легкоатлетки Маргариты Плавуновой. Многократная призерка соревнований Тамбовской области скончалась из-за проблем с сердцем. Ей было 25 лет.

5 августа стало известно, что скончалась 21-летняя Анастасия Березина, в прошлом выступавшая за команду «Чертаново». Ее смерть наступила в результате остановки сердца.

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