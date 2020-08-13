В России рассказали о мощном «геофизическом» оружии США

Американская программа High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) предполагала создание геофизического оружия, предназначенного для изменения климата в отдельных регионах планеты, уверяет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

По его мнению, одноименный комплекс мощных направленных излучателей СВЧ-энергии «создавался как комплекс противоракетной обороны». «В результате колебания ионосферы, вызываемые воздействием HAARP, неизбежно приводят к нарушению процессов погодообразования. Но не только их, появляется возможность влиять и на недра планеты», — утверждает автор.

Сивков отмечает, что «отсутствие сколько-нибудь эффективных методов расчета таких последствий делает сегодня применение HAARP практически непрогнозируемым по влиянию, что может стать катастрофичным для самих обладателей этого комплекса». «С появлением методов достаточно точного прогноза возможных последствий HAARP превратится в исключительно мощное геофизическое и климатическое оружие», — заключает заместитель президента РАРАН.

В феврале 2018-го Сивков предложил создать термоядерную мегаракету за 210 миллиардов долларов, предназначенную для ликвидации астероидной угрозы.

Комплексный проект по изучению ионосферы и полярных сияний HAARP работал в США в 1997-2013 годы. В состав HAARP входили антенны, радар с антенной двадцатиметрового диаметра, лазерные локаторы, магнитометры, компьютеры для обработки сигналов. Конспирологи обвиняли объект, расположенный на Аляске, в частности, в экспериментах по изменению климата. В ответ на это геофизики, работающие с HAARP, заявляли, что возможности программы не позволяют провести такие опыты.