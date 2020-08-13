Заброшенный мерзлотник в Салехарде сделают культурным объектом

Власти Салехарда планируют восстановить заброшенный мерзлотник под Обдорским острогом и превратить его в культурный объект, сообщается на сайте мэрии города.

Сейчас российские ученые проводят исследования грунта, в будущем он будет укреплен. На территории сделано несколько бурильных скважин, взяты пробы, установлены термодатчики постоянного действия, которые потом направят в Москву для получения данных о состоянии почвы, ее температуры и влажности. Позже будет изучено дно объекта.

«Проведенные исследования позволят сделать окончательное заключение о возможности сохранения исторического для Салехарда места», — говорится в публикации.

Ранее на Ямале решили реконструировать 70-летний мерзлотник, признанный памятником культуры. Он находится в селе Новый Порт и в прошлом использовался для хранения рыбы. Его построили спецпереселенцы, его площадь составляет больше гектара. На территории объекта находится около 200 пещер.