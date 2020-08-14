В Подмосковье разработают концепцию детской безопасности

Концепцию детской безопасности разработают и реализуют в Московской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

В пятницу, 14 августа, комплексную программу обсудили губернатор Московской области Андрей Воробьев, уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова и президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Программа предполагает практические мероприятия, соответствующие законы и информационную работу, пояснил Воробьев.

«К сожалению, есть случаи, когда дети выпадают из окон. Очень важно, чтобы в семьях этому было уделено особое внимание. То же касается и случаев, когда открыт канализационный люк, работают качели с жесткими подвесами. Все это не мелочи, за этим стоит снижение травматизма и самое дорогое, что у нас есть — жизни детей», — добавил глава региона.

Кузнецова в свою очередь выразила надежду на то, что совместная работа с Московской областью даст возможность создать модель программы безопасности детства, которую потом можно будет тиражировать. «Сегодня мы говорим о широких вопросах — безопасность на воде, отравления, травмы. Безопасность, прежде всего, должна быть в нас воспитана», — отметила она.

Совещание прошло на территории образовательного центра «Созвездие» в Красногорске. Это уникальное учреждение, в котором дети с ограниченными возможностями здоровья, деструктивными формами поведения и особыми потребностями могут не только получать комплексную психолого-медико-социальную помощь, но и обучаться по адаптированным основным и дополнительным общеобразовательным программам. С 2019 года центр работает в новом здании — оно было построено по поручению Воробьева после просьб родителей.