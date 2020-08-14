Воробьев посетил образовательный центр «Созвездие» в Красногорске

Аналогов красногорскому образовательному центру «Созвездие» практически нет. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев по итогам посещения учреждения.

«Хочу сказать слова благодарности активным родителям. "Созвездие" никогда бы не появилось, если бы не их настойчивая поддержка. Они не просто попросили построить центр, где сегодня обучаются и развиваются дети от 2-18 лет, и даже могут получить профессию», — сказал глава региона.

Он напомнил, что в центре оказывают психологическую, медицинскую и социальную помощь детям, имеющим проблемы в развитии. В прошлом году центр переехал в новое здание. Воробьев отметил, что теперь в центре есть все необходимое медоборудование для реабилитации детей.

В свою очередь, детский врач Леонид Рошаль, который сопровождал губернатора, отметил уникальность центра. «Я потрясен. Вот таких бы побольше — и в России, и в Московской области», — заключил он.