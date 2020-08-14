Воробьев наградил приемных родителей и сотрудников детских домов

губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды сотрудникам детских домов и приемным родителям за создание комфортных и безопасных условий для детей в период пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

Торжественная церемония состоялась накануне.

«Несколько лет назад в Московской области работало 44 детских дома, там была тысяча детей. На начало года их осталось 10, к концу 2020-го — еще два закроем», — сказал глава региона.

По его словам, необходимо сделать так, чтобы детские дома были не нужны. Воробьев уточнил, что за время действия ограничительных мер среди сирот не было выявлено случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В частности, грамоты получили заместитель директора детского дома «Непоседы» Кирилл Васильев, старший воспитатель детского дома «Преображение» Александра Касикова, приемные родители Сергей и Елена Смирновы.

В регионе оказывают поддержку многодетным семьям и семьям с приемными детьми: ежемесячно выплачивается денежное пособие на каждого приемного ребенка. Ежегодно около 800 квартир предоставляют детям-сиротам, достигшим 18-летнего возраста.

