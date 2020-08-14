В Белоруссии более тысячи ученых подписали петицию в поддержку протестующих

Более тысячи белорусских ученых, большинство из которых — сотрудники Национальной академии наук (НАН) — подписали петицию против насилия в стране. Это обращение вызвало возмущение председателя президиума НАН Владимира Гусакова, который провел встречу с руководством научных институтов. На ситуацию обратило внимание издание Onliner.

В «Обращении представителей научной общественности Республики Беларусь» ученые пожаловались на «беспрецедентные по масштабу и жестокости» действия милиции и на массовые фальсификации на выборах. Они призвали немедленно прекратить любое насилие в отношении мирных граждан и освободить всех задержанных демонстрантов и политзаключенных.

Гусаков счел это письмо провокацией и призвал администрацию институтов «навести порядок». «Вы должны знать, чем дышит каждый человек — особенно молодежь. Мы гордились тем, что обновлялись и набирали молодежь. Но они же неуправляемые! Что они делают в лабораториях — никто не знает», — заявил он, добавив, что «это началось с Академии наук».

В Белоруссии уже несколько дней проходят массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов.