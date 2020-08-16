В Москве скончались еще 10 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки скончались еще десять пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с инфекцией в Telegram-канале.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, а тест на COVID-19 показал положительный результат. Общее число скончавшихся в Москве достигло 4666 человек. За предыдущие сутки умерли 11 человек.

В Москве за сутки выявили 688 случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии столичный штаб насчитал 252 374 случая заражения. Выздоровели 197 143 пациента, умерли — 4656. Болеют в настоящее время 50 575 человек.

Общее число зараженных в России превысило 922 тысячи. В июне ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу.