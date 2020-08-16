Трамп отказался от идеи Путина провести саммит по Ирану до выборов

Президент США Дональд Трамп отказался принимать участие в онлайн-саммите по Ирану до того, как в Соединенных Штатах пройдут выборы. Он заявил об этом на пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter Белого дома.

«Думаю, нужно подождать до выборов. Иран очень хочет, чтобы я проиграл», — заявил американский лидер.

В ходе пресс-конференции Трамп также заявил, что не удивился отказу Совета Безопасности ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана.

14 августа президент России Владимир Путин предложил Совету Безопасности ООН созвать саммит его постоянных членов по ядерной программе Ирана. Российский лидер добавил, что к участию надо пригласить руководителей Германии и Ирана. По его словам, в Совбезе обостряется ситуация и дискуссии по вопросу ядерной программы Ирана становятся напряженнее. Путин также заявил, что Россия продолжает придерживаться Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД), заключенного в 2015 году.

В конце июля Вашингтон ввел новые санкции против Тегерана, ограничивающие поставки в страну металлов и материалов, которые могут быть использованы для иранских ядерной, ракетной и военной программ. По его словам, именно эти программы представляют «серьезную угрозу международному миру и безопасности». Под запретом окажутся поставки в Иран 22 металлов и материалов, в том числе сплавов алюминия и нескольких марок стали.