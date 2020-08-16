Недовольные своими лицами в Zoom пользователи ринулись к пластическим хирургам

Недовольные своими лицами во время видеозвонков в Zoom пользователи ринулись к пластическим хирургам. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно отчету издания, частые видеоконференции во время самоизоляции из-за коронавируса стали причиной повышенного спроса на услуги пластических хирургов. Некоторые пользователи стали чаще пользоваться видеосвязью и разочаровались во внешности. На услуги пластических хирургов и косметологов спрос значительно вырос, люди тратят от двух до 25 тысяч долларов (145 666 — 1 821 090 рублей) на операции и процедуры.

«Я никогда не делала так много подтяжек лица за лето, как делала в этом году», — приводит издание слова пластического хирурга. По ее словам, почти каждый пациент говорил, что решился на изменения после звонков в Zoom. Люди объясняли врачу, что выглядят в камере «ужасно» и просили это исправить.

Также специалисты выявили еще одну причину. Во время пандемии часть путешественников боится отправиться на отдых и заразиться коронавирусом. Так, некоторые остаются дома и тратят накопленные на поездки деньги на операции или процедуры для внешности.

В начале мая русскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов Zoom в даркнете. Эксперты по кибербезопасности компании Cyble купили аккаунты по одному пенсу (90 копеек). Хакеры разместили такие данные, как электронные адреса, логины и пароли, ссылки на чаты, а также ПИН-коды для управления видеоконференциями.