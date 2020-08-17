Лукашенко порассуждал о сроке нахождения следующего президента на посту

Следующий президент Белоруссии продержится на посту не более двух-трех лет. Об этом заявил нынешний белорусский лидер Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

О сроке нахождения следующего президента на посту Лукашенко порассуждал в ходе визита на Минский автомобильный завод (МАЗ). По его словам, в политике другие законы, и «закон толпы» — один из них. «Поэтому — пожалуйста, идите, но только знайте — там вас гладить президент не будет по плечу», — заявил он, погладив при этом по плечу одного из рабочих.

Лукашенко подчеркнул, что он наработался и может уйти с поста президента. «Я ухожу — я знаю, что вы будете следующему кричать "уходи", но очень рано, буквально через два-три года», — предупредил он.

Ранее белорусский лидер объяснил стремление оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской пойти в политику. Он напомнил об обещании оппозиции выпустить политзаключенных, среди которых муж Тихановской Сергей, и предрек, что повторных выборов после его освобождения не будет.

По всей Белоруссии идут массовые протесты. Демонстранты требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых президентских выборов. По официальным данным, на выборах 9 августа действующий глава государства набрал более 80 процентов голосов избирателей.