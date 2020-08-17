Объявлены лучшие смартфоны года

Лучшим смартфоном года назван OnePlus 8 Pro. Соответствующий вывод сделали специалисты Expert Imaging and Sound Association (EISA), сообщается на сайте ассоциации.

По словам экспертов, флагман компании OnePlus сочетает в себе передовые аппаратные технологии и великолепный дизайн. Устройство имеет производительный чип Snapdragon 865, 6,78-дюймовый OLED-дисплей, восемь гигабайт оперативной памяти, камеру с четырьмя объективами. Самым продвинутым телефоном объявлен Oppo Find X2 Pro — специалисты отметили корпус из кожи, AMOLED-экран с поддержкой HDR и тройную камеру. По словам экспертов, Find X2 Pro стоит особняком среди конкурентов в сегменте аппаратов премиум-класса.

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В номинации «Лучшая мобильная камера» выбран Huawei P40 Pro, который имеет камеру с четырьмя объективами Leica, пятикратный оптический зум, датчик глубины ToF 3D. Лучшим складным девайсом назван Samsung Galaxy Z Flip, самым продвинутым телефоном для мультимедиа — Sony Xperia 1 II.

Экспертный совет организации также отметил лучшие, по их мнению, смарт-часы — Huawei Watch GT 2. В сегменте накладных наушников победу одержала гарнитура Bowers & Wilkins PX5, вставных аксессуаров — наушники Sennheiser Momentum True Wireless 2. Лучшим аудиоплеером оказался FiiO M11 Pro.

В 2019 году лучшим смартфоном по версии EISA оказался Huawei P30 Pro. Специалисты заявили, что устройство совершило прорыв в мире мобильной фотографии. OnePlus 7 Pro был назван самым продвинутым смартфоном года, Honor 20 Pro был отмечен в номинации «Лайфстайл-смартфон».