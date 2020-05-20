OnePlus лишит смартфон уникальной функции камеры

OnePlus ликвидирует резонансную функцию камеры своего смартфона, с помощью которой можно просвечивать некоторые предметы. Об этом говорится в заявлении компании в блоге Weibo.

В середине мая пользователи обратили внимание на функцию, позволяющую «видеть» сквозь некоторые предметы. Выяснилось, что устройство с активированным фотохромным фильтром может просвечивать тонкий пластик, ткань, стекло и различные жидкости.

Китайская компания отметила, что обеспокоена появлением в сети фотографий и видео, демонстрирующих работу одну из функций камеры OnePlus 8 Pro. «OnePlus всегда ставила конфиденциальность пользователей в приоритете», — заявил производитель гаджетов и подчеркнул, что в ближайшее время «рентгеновская» функция устройства будет отключена.

Компания подтвердила, что камера флагманского аппарата «в очень специфических условиях» позволяет просвечивать некоторые материалы, в частности, пластик и ткань. Уточняется, что OnePlus 8 Pro будет лишен уникальной особенности в следующем обновлении, которое поступит на девайсы в течение ближайшей недели.

OnePlus подчеркнула, что режим с использованием инфракрасного спектра имеет огромный потенциал. В этой связи инженеры компании будут работать над развитием технологии, чтобы вернуть ее для безопасного использования.

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