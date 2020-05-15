В OnePlus 8 нашли уникальную функцию камеры

В смартфоне серии OnePlus 8 обнаружили скрытую особенность камеры, позволяющую «видеть» сквозь некоторые предметы. Пользователи рассказали о своих наблюдениях в специальной теме на Reddit.

Владельцы OnePlus 8 Pro нашли в телефоне неизвестную ранее функцию камеры с включенным фотохромным фильтром. Оказалось, что в данном режиме можно буквально заглянуть внутрь некоторых предметов. Опытным путем выяснилось, что «просветить» можно далеко не все материалы: в основном обладатели девайса делились фотографиями вещей и гаджетов, чей корпус изготовлен из тонкого пластика — например, пультов от телевизора или приставок.

«Он также может видеть сквозь вино и колу», — заявил пользователь Reddit под ником Nova_2001. «После прочтения этого поста я схожу с ума в поиске того, что еще можно сфотографировать в этом режиме», — заметил пользователь Zxphenomenalxz. Некоторых участников дискуссии интересовало, реально ли с помощью уникальной настройки камеры просветить ткани, чтобы можно было смотреть сквозь одежду. В комментариях уточнили, что смартфону OnePlus, видимо, по силам только тонкий пластик.

Пользователи пришли к выводу, что функцию телефона можно объяснить тем, что испускаемые камерой инфракрасные волны из-за своей длины могут проходить сквозь определенные препятствия. По такому же принципу работает сетевое оборудование, например, роутеры, сигнал Wi-Fi от которых пробивается сквозь стены.

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