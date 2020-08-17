В России за сутки выявили 4892 случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 4 892 случая заражения коронавирусом в 83 регионах. Об этом в своем Telegram-канале сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Большинство из них зафиксировано в Москве (690), Санкт-Петербурге (159), Московской области (153). За последние 24 часа от коронавирусной инфекции скончались 55 пациентов, полностью выздоровели 3133 человека.

Всего с начала пандемии в России выявлено 927 745 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 740 летальных исходов, 736 101 человек выздоровел.

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой в мире вакцины от COVID-19 под названием «Спутник V». Первыми вакцинацию пройдут медики. Ожидается, что широкое применение вакцины станет возможным с января следующего года.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию.