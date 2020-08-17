Воробьев заявил о важности привлечения инвестиций после пандемии

Вопросы экономики остаются главным вызовом для подмосковных властей после ограничений на фоне пандемии коронавируса, необходимо привлекать новые инвестиции, заявил губернатор Андрей Воробьев. Его слова приводятся на сайте регионального правительства в понедельник, 17 августа.

«Необходим доходчивый алгоритм работы по привлечению инвесторов. Этот навык должен стать для каждого главы понятным и, самое главное, результативным», — сказал Воробьев.

По его словам, экономические потери предыдущих месяцев по-прежнему дают о себе знать.

Губернатор добавил, что для развития экономики важно создавать новые рабочие места, особенно на удаленных территориях. Воробьев неоднократно говорил о важности привлечения инвестиций. По его словам, власти предлагают бизнес-сообществу выгодные условия сотрудничества.

Ранее он заявил, что объем инвестиций в экономику должен увеличиться на 100 миллиардов рублей в год к 2024 году.