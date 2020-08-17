В Свердловской области разрешили работу баров и кафе

В Свердловской области разрешили работу предприятиям общественного питания — ресторанам, кафе, барам и другим подобным заведениям. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

Указ 17 августа подписал исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Орлов. Документ в том числе разрешает возобновить работу базам отдыха, домам отдыха и санаториям, а также проводить групповые экскурсии численностью до 20 человек в организациях культурной сферы.

В регионе также откроются детско-юношеские спортивные школы. Детские сады начнут работать на полную мощность, а организации, оказывающие услуги дневного ухода за детьми, возобновят работу с 50-процентной загрузкой.

Те, кто приехал в Свердловскую область из-за границы, должны подтвердить отсутствие коронавируса только методом ПЦР. Для жителей региона старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, режим самоизоляции продлен до 24 августа. Необходимость носить маски и соблюдать социальную дистанцию сохраняются.

На 17 августа в Свердловской области выявлено 23 546 случаев коронавируса, умерли 374 человека, выздоровели 19 102. Всего в России с начала пандемии зафиксировано 927 745 заражений, умерли 15 740 человек, выздоровели 736 101.