Упавший с неба кот изувечил пенсионера и нарвался на его пса

В Китае упавший с неба кот изувечил пенсионера и нарвался на его собаку. Запись с камеры наружного наблюдения опубликовала газета The Sun.

Пенсионер Гао Фэнхуа гулял по городу Харбин с псом породы золотистый ретривер. На кадрах видно, как на голову пожилого мужчины неожиданно падает кот, тут же спрыгивает на землю и прячется у входной двери ближайшего здания.

Вскоре ретривер заметил, что хозяин лежит без сознания, и направился к виновнику произошедшего. Пес подошел к коту и попытался проучить его, однако противник дал отпор. На этом видео обрывается.

Фэнхуа провел 23 дня в больнице и на прошлой неделе вернулся домой с шейным бандажом. Выяснилось, что кот принадлежит соседу пострадавшего. Владельцы питомца и семья Фэнхуа пытаются самостоятельно решить вопрос о размере компенсации.

Ранее сообщалось, что жительница Китая потеряла сознание и попала в больницу после того, как на нее неожиданно упала собака. Ее доставили в больницу с сотрясением мозга и травмой шеи. Повреждение оказалось столь серьезным, что все тело женщины парализовало. Позже пострадавшая подала в суд на владельца и арендаторов здания, возле которого она получила травму.