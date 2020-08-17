«Роснефть» опубликовала заявление о деятельности в Хабаровском крае

Компания «Роснефть» опубликовала заявление в связи с появившейся в СМИ информацией, касающейся деятельности НК по обеспечению поставок моторного топлива потребителям Хабаровского края.

В «Роснефти» отметили, что Хабаровский край является одним из стратегических регионов для НК как в части переработки, так и в части нефтепродуктораспределения и поставок нефтепродуктов конечным потребителям.

Компания является одним из крупнейших инвесторов и налогоплательщиков края. Комсомольский НПЗ (КНПЗ) приступил к завершающему этапу строительства комплекса гидрокрекинга с интегрированной гидроочисткой дизельного топлива мощностью 3,65 миллиона тонн в год. Завершение проекта намечено на 2023 год. Ввод комплекса в эксплуатацию позволит получать дополнительные объемы дизельного топлива с низким содержанием серы. Глубина переработки нефти на КНПЗ увеличится до 92 процентов. Весь проект модернизации КНПЗ — более 100 миллиардов рублей.

За два года объем реализации моторного топлива увеличился на 24 процента. В настоящее время розничная сеть НК «Роснефть» обеспечивает четверть объемов рынка региона.

В Хабаровском крае компания обеспечивает работой более 15 тысяч человек, включая подрядные организации.

Розничные цены на бензин в регионе на АЗС «Роснефти» поддерживаются на уровне, соответствующим московским. При этом состояние рынка нефтепродуктов в Хабаровском крае и регионе в целом характеризуется дефицитом нефтеперерабатывающих мощностей, который составляет примерно 50 процентов, говорится в заявлении. Недостающие объемы нефтепродуктов поставляются из других регионов, в том числе значительно удаленных – Омск, Иркутск и даже Башкирия – что оказывает соответствующее воздействие на цену. Весь объем моторных топлив, производимых на КНПЗ, реализуется в дальневосточном регионе без поставок на экспорт.

«Роснефть» поставляет на биржу самые большие объемы моторного топлива для развития рыночного индикатива. Реализация нефтепродуктов осуществляется на официальной биржевой площадке Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи (СПбМТСБ) на базисе франко-станция отправления НПЗ компании.

Значительные объемы топлива на бирже приобретаются посредническими компаниями, деятельность которых в дальнейшем и определяет состояние рынка. Присутствие в ДФО таких компаний не является экономически обоснованным, поскольку в существующих на сегодня рыночных условиях они являются драйверами роста цен. При этом независимые операторы имеют возможности приобретать нефтепродукты у альтернативных поставщиков либо участвовать в торгах. Все заявки, которые подают независимые сети, удовлетворяются НК «Роснефть» в полном объеме.

Также, отмечается в документе, компания гарантированно обеспечивает топливом всех бюджетных потребителей в регионе. АЗС компании работают в экономически нерентабельных удаленных районах, обеспечивая гарантированные поставки качественного топлива всем потребителям региона.

В компании подчеркнули, что даже в условиях действующих налоговых режимов деятельность компании и КНПЗ будет и в дальнейшем направлена на полное обеспечение потребителей Хабаровского края качественным топливом.

Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев высказал намерение обсудить с «Роснефтью» обеспечение региона топливом с Комсомольского НПЗ. «По дефициту бензина. Комсомольский НПЗ отпускает ограниченное количество нефтепродуктов местному населению. От этого цены растут, люди недовольны. Я считаю - это предмет встречи с руководством компании "Роснефть"», — сообщил Дегтярев на своей странице в одной из соцсетей.

