Белорусские силовики рассказали о полученных на протестах травмах

Белорусские силовики рассказали о полученных в ходе протестов травмах. Имена пострадавших не раскрываются. Соответствующие ролики доступны на YouTube-канале МВД страны.

Так, военнослужащий внутренних войск МВД военной части 3310 заявил, что ему в лицо попала стеклянная бутылка, хотя он находился позади цепочки. «Я опустился вниз, присел на колени, и вижу, что капает кровь очень сильно. Я встал, у меня был болевой шок, потом сел, и тут ко мне подбежали врачи и начали оказывать мне помощь», — поделился он. В больнице ему рассказали, что у него — сквозное рассечение верхней губы, рассечение нижней губы, выбит нижний зуб и отломан кусок у верхнего.

Другой пострадавший, сотрудник минского РУВД, получил повреждения 11 августа. «Некоторые из граждан бросились на нас, при задержании я подвернул ногу. Доставили в госпиталь, прооперировали, после чего я узнал, что у меня перелом лодыжки в трех местах, в ноге сейчас много металла», — отметил он.

В роликах, опубликованных под названием «Акции, где получают увечья, не нужны, потому как страдают все стороны конфликта» отключены комментарии. В настоящее время видеозаписи набрали в несколько раз больше дизлайков, чем лайков.

В Белоруссии уже неделю проходят массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов.