МВД Белоруссии опровергло информацию о тысячах задержанных на акциях протеста

МВД Белоруссии опровергло информацию о том, что около четырех тысяч задержанных остаются в СИЗО. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.

«Это фейк, это неправда», — заявила она. Чемоданова отметила, что все списки с именами людей, находящихся в СИЗО города Жодино и в Центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина Минска были вывешены у входа.

При этом пресс-секретарь ведомства не смогла привести данные МВД о числе граждан, задержанных в ходе акций протеста и находящихся в настоящее время в изоляторах.

В МВД также не подтвердили информацию о задержаниях граждан в ходе воскресных акций протеста в Минске. «В оперативно-дежурной службе информации о задержаниях в воскресенье нет», — сообщила Чемоданова.

Ранее белорусские СМИ сообщили, что силовики начали снова задерживать участников акции протеста в Минске. В то же время соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова заявила, что около четырех тысяч граждан остаются задержанными. Она потребовала немедленно освободить их и всех политзаключенных, в том числе и тех, которые были задержаны до президентских выборов.

В воскресенье, 16 августа, на площади Независимости в Минске прошел митинг в поддержку Александра Лукашенко, на котором выступил президент Белоруссии. По официальным данным, там собрались 65 тысяч человек, а по оценкам очевидцев, — вдвое меньше. При этом на митинге против Лукашенко собралось около 200 тысяч протестующих.

В Белоруссии неделю проходят массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов.