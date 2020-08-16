Соратница Тихановской назвала число задержанных на акциях протеста

Соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова назвала число белорусов, находящихся под стражей после акций протеста. Об этом она рассказала корреспонденту ТАСС.

По ее данным, около четырех тысяч граждан остаются задержанными. Она потребовала немедленно освободить их и всех политзаключенных, в том числе и тех, которые были задержаны до президентских выборов.

Ранее Колесникова потребовала действующего президента уйти в отставку. «26 лет кошмара должны закончиться, он утопил страну в насилии. Это не должно продолжаться», — сказала она.

Вечером 13 августа из изолятора временного содержания в Минске начали отпускать задержанных. Они показали многочисленные следы от избиений силовиками.

В Белоруссии уже неделю проходят массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов.