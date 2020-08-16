На митинге против Лукашенко собрались тысячи людей

Протестующие в Белоруссии собрались у стелы «Минск — город-герой» на проспекте Победителей. Видео многотысячной акции в воскресенье, 16 августа, публикует Telegram-канал Life-Shot.

Очевидцы утверждают, что в настоящий момент количество участников акции составляет от нескольких десятков до ста тысяч человек и митингующие продолжают подходить к стеле. По данным TUT.BY, на акции собрались более 200 тысяч человек.

Ранее на площади Независимости в Минске прошел митинг в поддержку Александра Лукашенко, на котором выступил президент Белоруссии. По официальным данным, там было 65 тысяч человек. Жители страны утверждают, что накануне бюджетников массово обзванивали и под угрозой увольнения заставляли принять участие в провластном митинге.

В Белоруссии неделю продолжаются протесты. Граждане не верят официальным результатам президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,1 процента. В стране тысячи работников крупнейших промышленных предприятий начали забастовку в знак поддержки требований митингующих. Также увольняются сотрудники государственных СМИ и чиновники.