Американская актриса и модель Эмбер Херд оправдалась за фото без бюстгальтера в мечети. Об этом сообщает Daily Mail.

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Звезда предположила, что кто-то заплатил за нападки на нее. Она обратилась к людям, выразившим недовольство тем, как она покрыла голову платком. «Я поясню: мечети — настоящие. Как и музеи, и церкви. Платки тоже настоящие, и иногда для посещения мечети их нужно надевать», — отреагировала актриса. При этом она никак не стала комментировать жалобы на ее глубокое декольте.

Ранее Херд раскритиковали в соцсетях за фотографию, которую она выложила в Instagram. Под снимком, на котором она запечатлена в топике, под которым просвечивают соски, артистка написала, что весь день гуляла по мечетям Стамбула. Пользователи Instagram и Twitter обвинили актрису в неуважении к религии. Кроме того, они отметили, что Херд использует платок как стильный аксессуар.

30 июля стало известно, что генеральный директор Tesla Илон Маск судился с Эмбер Херд из-за замороженных эмбрионов. Мать артистки Пейдж заявила, что миллиардер хотел избавиться от эмбрионов, которые он создал вместе с бывшей возлюбленной. Звезда «Ромового дневника» в свою очередь хотела оставить их.