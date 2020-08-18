Мишустин обсудил с Дегтяревым выделение средств Хабаровскому краю

Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с врио главы Хабаровского края Михаилом Дегтяревым в Благовещенске реализацию в регионе инфраструктурных проектов и поддержал выделение средств на некоторые из них. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 18 августа.

Мишустин, в частности, поддержал выделение дополнительных средств на завершение второго и третьего этапов инженерной защиты Комсомольска-на-Амуре.

Также премьер положительно оценил проект реконструкции дороги Ванино — Советская Гавань, протяженность которой составляет 40 км. Дорога капитально не ремонтировалась. Мишустин поручил начать работу в следующем году, а завершить к 2022 году.

Отдельно Мишустин поручил профильным вице-премьерам проработать пути решения проблем обманутых дольщиков и вопросы возведения школы в микрорайоне «Строитель» Хабаровска и Центра детского творчества в Николаевске-на-Амуре.

12 августа стало известно, что Амурский судостроительный завод в Хабаровском крае получит гособоронзаказ на общую сумму до 630 миллиардов рублей.