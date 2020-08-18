Россия ответила на призыв не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии

Россия негативно оценивает вмешательство западных стран в Белоруссию и давление на нее с их стороны и отвергает обвинения о собственном вмешательстве. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков, передает «Интерфакс».

Слова Рябкова стали реакцией на призывы в адрес российского государства не вмешиваться в белорусский кризис. «Я переадресую эти призывы самим США, которые, судя по некоторым сигналам, буквально спят и видят, как бы вмешаться в эту ситуацию», — приводит агентство реплику дипломата.

Он указал на то, что США стараются переформатировать политическое пространство под собственные интересы, расшатывая при этом базовые нормы международного права. Рябков также подчеркнул, что Белоруссия способна самостоятельно найти выход из ситуации.

Несколькими днями ранее о подобных подозрениях высказалась официальный представитель МИД Мария Захарова. Она подчеркнула, что попытки найти «русский след» в белорусских протестах безосновательны.

В ходе массовых акций протеста в Белоруссии задержали несколько тысяч человек, пресса пишет о сотнях пострадавших. Демонстранты требуют отставки президента Александра Лукашенко и проведения честных выборов. По официальным данным, на выборах 9 августа действующий глава государства набрал более 80 процентов голосов.