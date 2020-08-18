Россиянам рассказали о влиянии коронавируса на вождение

Осложнения, вызванные коронавирусом, могут влиять на вождение, однако не все автомобилисты знают, когда можно садиться за руль после выздоровления. Об этом россиянам рассказала специалистка по коронавирусу, врач-терапевт Александра Мартынова, передает Autonews.ru.

Мартынова пояснила, что коронавирус может вызвать осложнения на когнитивные функции или острое нарушение мозгового кровообращения, либо проблемы с органами дыхания. Одышка и затруднение дыхания могут усложнить управление автомобилем, но пока статистики таких случаев нет — она только формируется, добавила врач.

Зараженный коронавирусом водитель может передать инфекцию кому-то другому, даже если он дойдет до машины в маске и перчатках — по пути он может встретить других людей. В связи с этим Роспотребнадзор выпустил рекомендации и требования, согласно которым заразные пациенты должны провести на карантине минимум две недели, после чего получить два мазка. Если они не покажут болезнь, можно выйти с карантина и сесть за руль, добавила Мартынова.

Терапевт подчеркнула, что зараженным коронавирусом не стоит сразу же возвращаться к активному образу жизни — им необходимо внимательно следить за своим здоровьем несколько месяцев после выздоровления, так как у коронавируса больше побочных эффектов и осложнений, чем принято считать.

17 августа иммунолог Николай Крючков рассказал, что повторное заражение коронавирусом может случиться через два-три месяца после выздоровления — ситуация зависит от уровня антител в организме пациента. Медик добавил, что пока непонятно, почему это происходит.