Российский иммунолог назвал возможные сроки повторного заражения коронавирусом

Повторное заражение коронавирусом может случиться через два-три месяца после выздоровления. Такие возможные сроки назвал иммунолог, гендиректор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарств Николай Крючков, передает радиостанция «Говорит Москва».

По словам Крючкова, повторное заражение зависит от уровня антител в организме пациента. Он объяснил, что у многих переболевших уровень антител становится слишком маленьким уже через два-три месяца, но пока непонятно, почему это происходит. «Коронавирус никуда не ушел, заразиться абсолютно реально», — подчеркнул специалист.

Он также напомнил, что несмотря на снижение темпа распространения вируса в Москве, в некоторых регионах складывается другая ситуация. Крючков добавил, что если процент потенциально заразившихся людей в другом регионе выше, то и вероятность заражения возрастает.

22 июля сообщалось, что во Владимирской области зарегистрировали первое повторное заражение коронавирусом у медика. Позднее в администрации уточнили, что сначала ему диагностировали пневмонию с отрицательным результатом теста на коронавирус, а во втором случае тест показал положительный результат.

В Минздраве в связи с этим заявили, что повторное заражение коронавирусом происходит редко, связано с индивидуальными особенностями пациента и зависит от его иммунной системы. Позднее в июле в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете сообщили о вероятности повторного заражения у четырехлетнего ребенка, но врачи не смогли точно это подтвердить.