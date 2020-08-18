Пользователи сети высмеяли четырехэтажную квартиру в нефтяной столице России

Четырехэтажную квартиру с балконом в ванной продают в Тюмени за 35 миллионов рублей. Описание люксовых апартаментов, общая площадь которых превышает 200 квадратных метров, опубликовал региональный портал «72.ру». Пользователи сети оставили под публикацией ироничные комментарии.

Квартира расположена в самом центре нефтяной столицы России и в нескольких минутах ходьбы от набережной реки Туры, в доме на улице Кирова. Для владельцев апартаментов в здании оборудован отдельный вход, таким образом, они могут никогда не встречаться с соседями.

На первом этаже квартиры расположены гараж, прихожая и санузел. Второй этаж отведен под кухню с лоджией и гостиной. На третьем есть жилая комната, а на четвертом — большой санузел и еще одна комната для хозяев. Здесь же оборудованы просторная детская и зимний сад. В квартире несколько балконов, один из них ведет в ванную с джакузи, душевой кабиной, раковиной, туалетом и стиральной машиной. Стоимость квадратного метра апартаментов равна 155,5 тысячи рублей.

Читатели «72.ру» оставили под описанием лота множество язвительных комментариев, высмеяв, в частности, его чрезмерно высокую стоимость и другие недостатки. «Напоминает гостевой дом в Анапе на Крымской улице», — написал один из них. «Кому нужен этот скворечник», — добавил другой. «У меня на даче сарай один в один с этой квартирой», — заключил третий.

В июле сообщалось, что продажи квартир в России вернулись на докоронавирусный уровень. Активность на рынке недвижимости помогла восстановить, в частности, программа льготной ипотеки под 6,5 процента годовых.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru