Экс-кандидаты опровергли слова Лукашенко о пересчете голосов

Экс-кандидаты в президенты Белоруссии Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень опровергли слова Александра Лукашенко о том, что он предлагал оппозиции пересчитать голоса после прошедших 9 августа выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

Канопацкая заявила, что белорусские власти не обращались к ней с таким предложением. «Единственный выход из сложившейся ситуации — это новые выборы», — добавила она.

Черечень также сообщил, что ему не предлагали пересчет. Более того, со стороны власти идет «полная блокировка по любому общению» с представителями оппозиции, отметил экс-кандидат.

Дмитриев сказал, что подавал жалобу в Центризбирком о признании выборов недействительными и как раз предлагал пересчитать голоса. «И ЦИК отказал в этом, признав итоги выборов, где у Лукашенко якобы 80 процентов», — продолжил Дмитриев и добавил, что пересчет сегодня уже будет фальсификацией.

Представитель объединенного штаба оппозиции, соратница экс-кандидата Светланы Тихановской Мария Колесникова также заявила, что не слышала о предложении Лукашенко по пересчету.

По официальным данным, Лукашенко получил более 80 процентов голосов, Тихановская — 10 процентов. В Белоруссии больше недели идут массовые протесты граждан, которые не верят этим данным. 17 августа Лукашенко во время общения с бастующими заводчанами заявил, что предлагал пересчитать голоса, но оппозиция отказалась.