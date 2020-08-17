Соратница Тихановской опровергла предложение Лукашенко о пересчете голосов

Соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова сообщила о том, что не слышала о предложении действующего главы государства Александра Лукашенко пересчитать голоса на прошедших 9 августа выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, никто не предлагал оппозиции пересчитать голоса, и никакой подобной информации не было. Колесникова отметила, что на данный момент осуществить эту процедуру не представляется возможным, так как очень много бюллетеней с голосами уже было уничтожено.

Ранее Лукашенко заявил, что предлагал пересчитать голоса на прошедших президентских выборах, но оппозиция отказалась. По его словам, представители оппозиции сказали, что это уже неактуально, и потребовали проведения новых выборов.

По всей Белоруссии идут массовые протесты. В ходе столкновений были задержаны несколько тысяч человек, известно о сотнях пострадавших. Демонстранты требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых президентских выборов. По официальным данным, на выборах 9 августа действующий глава государства набрал более 80 процентов голосов избирателей.