Центр Минска опустел после ухода протестующих. Об этом вечером в понедельник, 17 августа, передает корреспондент РИА Новости.

Акция протеста у Дома правительства на площади Независимости началась в 18.20. На площади собрались несколько тысяч человек, однако позже часть из них направилась к СИЗО на улице Володарского, где, в том числе, находятся задержанные представители оппозиции. После этого часть протестующих направилась от СИЗО к ИВС.

Сейчас на площади Независимости нет больших групп протестующих, отмечает корреспондент. Однако все еще присутствуют отдельные люди, которые стоят с использующимися оппозицией бело-красно-белыми флагами.

Ранее сообщалось, что жители Минска устроили стихийную акцию протеста возле СИЗО №1, в котором, предположительно, находится несостоявшийся кандидат в президенты Белоруссии Сергей Тихановский. Также часть из них направилась к изолятору на улице Окрестина. Содержащиеся в нем белорусы жалуются на пытки и издевательства.

По всей Белоруссии идут массовые протесты. В ходе столкновений задержаны оказались несколько тысяч человек, известно о сотнях пострадавших. Демонстранты требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых президентских выборов. По официальным данным, на выборах 9 августа действующий глава государства набрал более 80 процентов голосов избирателей.