Назван помогающий избежать кислородного голодания продукт

Одно или несколько яблок после еды помогут избежать кислородного голодания. Об этом заявили опрошенные РИА Новости эксперты.

Диетологи и эндокринологи отметили, что яблоко среднего размера приравнивается к куску хлеба толщиной в один сантиметр, поэтому избыточное потребление фрукта небезопасно для людей «с ожирением и сахарным диабетом».

Остальным два-четыре яблока в день помогут в том числе избежать проблем с сердечно-сосудистой системой.

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Залина Гусова назвала «самое большое достоинство яблок». По ее словам, плод является рекордсменом по содержанию железа. Железо необходимо для кроветворения и для поддержания достаточного количества эритроцитов. «Так что это профилактика кислородного голодания, гипоксии, что очень важно для людей, страдающих бронхолегочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями», — рассказала она.

При этом врач добавила, что кожура содержит фитохимические вещества, которые обладают противовоспалительным действием, и пектин, способствующий улучшению пищеварения. Также во фруктах есть микроэлементы и витамины, которые помогают поддерживать в хорошем состоянии кожу, ногти и волосы

Нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев предупредил, что лучше не пить фруктовые соки из-за их высокого гликемического индекса — относительного показателя влияния углеводов на изменение уровня сахара в крови. Вместо них можно есть яблочное пюре, а также запеченные яблоки с уже разрушенной клетчаткой, в такой форме они не вызывают обострения хронических гастритов. Он порекомендовал есть два-четыре яблока после еды, а не натощак.