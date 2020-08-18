Россияне расхотели отдыхать в Белоруссии

Россияне практически полностью перестали бронировать туры в Белоруссию из-за сложившейся политической ситуации в стране. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает «Интерфакс».

В организации отметили, что заявки на туры перестали поступать после 9 августа. В этот день в Белоруссии прошли выборы президента и начались связанные с их итогами протесты.

По данным представителей туристического бизнеса, спрос упал более чем на 70 процентов. Однако отмечается, что количество заявок и до этого было небольшим из-за закрытых границ. Большинство туров было аннулировано или перенесено из-за пандемии коронавируса, уточнили там.

Ранее в Белоруссии приняли решение отложить дату восстановления авиасообщения с Россией до 31 августа на фоне массовых протестов.

По всей Белоруссии идут массовые протесты. Демонстранты требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых президентских выборов. По официальным данным, на выборах 9 августа действующий глава государства набрал более 80 процентов голосов избирателей.