Айсен Николаев представил предложения по развитию высокотехнологичных отраслей

Глава Якутии Айсен Николаев принял участие в заседании правительственной комиссии, которое в Благовещенске под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина. В ходе встречи Айсен Николаев выступил с рядом предложений, касающихся социально-экономического развития Дальнего Востока. Об этом сообщает портал регионального правительства.

Ключевое предложение, озвученное Айсеном Николаевым, связано с государственными программами льготного лизинга, которые нацелены на обновление водного транспорта и воздушных судов, импортозамещение в судо- и авиастроении.

«На сегодняшний день мы сталкиваемся с тем, что речные пароходства, осуществляющие перевозку по Лене, Енисею и другим северным рекам, не могут обновлять свой флот. Это связано с тем, что нет хороших лизинговых схем. В связи с этим прошу поддержать бюджетные проектировки лизинговых программ, способствующих импортозамещению», — подчеркнул глава республики.

Николаев заявил о необходимости пересмотра лизинговой программы для отечественных воздушных судов. По его мнению, можно установить повышающий поправочный коэффициент 1,5 - 2 к размеру субсидии на уплату лизинговых платежей. Речь идет о лизинговых платежах, предоставляемых правительством страны авиакомпаниям, которые эксплуатируют суда российского производства. Айсен Сергеевич уверен, что данная практика применима и в отношении единого авиаперевозчика, который будет создан в Дальневосточном федеральном округе.

«Якутия — единственный на Дальнем Востоке регион, который уже эксплуатирует суперджеты. У нас на балансе 5 воздушных судов, в этом году возьмем еще 3. Готовы взять еще, но для этого нужна хорошая лизинговая программа», — отметил он.

председатель правительства РФ Михаил Мишустин поддержал предложение Николаева и поручил направить соответствующие предложения в адрес заместителя председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрия Борисова.

На заседании Айсен Николаев поблагодарил Михаила Мишустина за меры по поддержке IT-отрасли, включающие особенности нового налогового режима, предполагающего существенное снижение ставок страховых взносов (с 14 до 7,6 процента) и налога на прибыль (с 20 до 3 процентов), а также за разработку закона о введении так называемых «регуляторных песочниц». Благодаря этому, уверен он, потенциальные резиденты IT-парка больше не будут регистрироваться в США, Сингапуре и Гонконге из-за особенностей российского права и трудового законодательства.

«Это очень хорошие условия для того, чтобы бизнес, который реализуется на Западе, не уезжал из России. Компаниям из Якутии, которые занимаются в этой области, может быть очень выгодно. Прошу потом рассказать, как это заработает у вас в регионе, и внести предложения», — прокомментировал Михаил Мишустин.

Глава Якутии также выступил с предложением по созданию цифровой территории опережающего развития, основными целями которой станут создание условий для развития высокотехнологичного бизнеса, открытие на Дальнем Востоке офисов ведущих российских и мировых компаний, ведущих бизнес в этой сфере, создание высокооплачиваемых рабочих мест. Он отметил, что действующий сейчас режим ТОР привязывает резидентов к конкретному месту, и для компаний IT-сферы можно было бы предоставить возможность дистанционного получения статусов резидента. Николаев предложил распространить подобные меры и на наукоемкие отрасли.