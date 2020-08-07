Якутская национальная библиотека запустила виртуальную выставку о кочевниках

Национальная библиотека Якутии запустила виртуальную выставку о кочевниках Севера. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Выставка приурочена к Международному дню коренных народов мира. В ее основу легли фотографии путешественника, этнографа и историка Александра Васильевича Андрианова (1854-1920). Выяснилось, что в конце XIX века Андрианов ездил в Нарымский край в Томской области на реку Васюган, где собирал материалы о регионе и изучал население. Библиотека предоставила на выставку 48 фотографий его авторства, на которых запечатлены представители малочисленных народов Севера: селькупы, ханты и эвенки.

В библиотеке добавили, что в Наырмский край ссылали участников крестьянских бунтов, декабристов, революционеров. Сегодня это по-прежнему самое труднодоступное место Томской области, но за год через него проходит более 6 тысяч туристов. Недавно Нарым получил статус исторического поселения регионального значения.

В 2019 году сообщалось, что об островах Арктики снимут документальный фильм. Им займутся режиссер Леонид Круглов и оператор Максим Арбугаев, работа продлится три года. Цель съемочной группы — рассказать историю российских арктических островов, показать основные этапы их освоения. Исторические события воспроизведут с помощью мультипликации.