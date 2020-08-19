Россиянам назвали опасность яблочной монодиеты

Яблочная монодиета может быть опасна для организма. Эти фрукты содержат много клетчатки, из-за переизбытка которой обостряются колиты, язва и гастрит. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Яблоки содержат небольшой процент грубой клетчатки, но в случае яблочной монодиеты организм получает ее слишком много. (...) Обилие фруктовых кислот, получаемых ежедневно, провоцирует запуск воспалительных процессов в желчном пузыре», — рассказали в ведомстве.

При этом яблоки рекомендуется употреблять в ограниченном количестве, ведь в них содержится множество полезных для организма микроэлементов: витамины группы В, бета-каротин, аскорбиновая кислота. В косточках же содержится гликозид амигдалин, который является противораковым витамином В17, но ядовит в больших количествах.

Ранее Роспотребнадзор дал советы по выбору и употреблению яблок. По словам специалистов ведомства, при покупке следует обращать внимание на внешний вид фруктов: они должны быть гладкими и без пятен, свидетельствующих о подгнивании плода.