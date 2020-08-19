В России стало больше фальшивых денег

В России за последние два года вырос объем фальшивых денежных купюр. Об этом в среду, 19 августа, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

Так, в первой половине 2020 года число подделок выросло до 19 тысяч, в то время как в последние два года было выявлено по 18 тысяч липовых купюр. Большая часть фальшивок приходится на пятитысячные банкноты. За полгода обнаружено 14,7 тысячи, что в 1,2 раза больше, чем в предыдущие два года.

При этом Центробанк отмечает значительное уменьшение количества фальшивых купюр достоинством в одну и две тысячи рублей. В пресс-службе регулятора изданию пояснили, что колебание числа выявляемых подделок естественно и зависит от нескольких причин. Например, увеличение количества фальшивок в январе связано с новогодними праздниками, когда люди тратят больше наличных. В целом же, подчеркнули в Банке России, уровень поддельных денежных знаков остается стабильно низким.

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