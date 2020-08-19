Чемпионка мира порассуждала о красоте после 30 и попозировала в купальнике

Двукратная чемпионка мира по биатлону Габриэла Коукалова попозировала в купальнике. Фото доступны в Instagram спортсменки.

Биатлонистка выложила несколько снимков с пляжа и порассуждала о сохранении красоты после 30 лет. Она заявила, что с возрастом начала чувствовать себя более женственной, так как стала гордиться собой. 30-летняя спортсменка добавила, что женщинам необходимо наслаждаться своим возрастом.

Коукалова объявила об уходе из спорта в мае прошлого года. Она является обладательницей главного биатлонного трофея — «Большого хрустального глобуса» в сезоне-2015/16. В ее активе две серебряные медали сочинской Олимпиады, а также победы на чемпионате мира 2015 года в смешанной эстафете и 2017 года в спринте. Игры в Пхенчхане спортсменка пропустила из-за проблем с икроножными мышцами.

В апреле 2018-го биатлонистка рассказала о первом сексуальном опыте. По словам спортсменки, она впервые занялась сексом с 12-летним другом ее сестры.