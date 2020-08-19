Путину рассказали о нарушениях чиновников на 50 миллиардов рублей

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин рассказал президенту страны Владимиру Путину о результатах 169 проверок, половина из которых связана с исполнением бюджета. Отчет о встрече опубликован на сайте Кремля.

В общей сложности выявлено 20 нарушений, допущенных чиновниками, на сумму около 50 миллиардов рублей. Все они требуют правовой оценки Генпрокуратуры и Следственного комитета, документы туда отправлены.

Речь идет о нецелевом использовании бюджетных средств, нарушении бухгалтерского учета, неверном указании объектов и расходов в бухгалтерской отчетности, а также проблемах с процедурой госзакупок. По словам Кудрина, сформировано 131 представление по нарушениям министерств и ведомств.

Кудрин отметил, что проверок проведено меньше запланированного, так как на один месяц из-за ситуации с коронавирусом они были остановлены, а на два месяца были сдвинуты новые, чтобы удалось завершить все начатые.

В июле Кудрин описал состояние российской экономики как застой. В ходе лекции перед выпускниками Российской экономической школы он заметил, что если средний темп роста экономики за последние десять лет может составить один процент, что рекордно мало. Тогда же он выразил сожаление по поводу повышения налога на доходы физических лиц.