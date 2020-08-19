Нападающий французского ПСЖ Неймар оказался под угрозой дисквалификации из-за обмена футболками с защитником «РБ Лейпциг» Марселем Хальстенбергом. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел после окончания матча между командами в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов, завершившегося победой парижан со счетом 3:0. Действия бразильца и немца нарушают один из пунктов нового регламента проведения турниров УЕФА, принятого в связи с пандемией коронавируса. Еще до возобновления футбольных турниров сообщалось, что обмен футболками приведет к обязательной 12-дневной самоизоляции для участвовавших в нем игроков.

Таким образом, Неймар рискует пропустить финал Лиги чемпионов, в котором ПСЖ сыграет впервые в истории. Матч запланирован на воскресенье, 23 августа. Французы сыграют с победителем пары «Бавария» — «Лион».

В нынешнем сезоне Неймар провел 26 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах. 28-летний бразилец забил 19 мячей и сделал 12 голевых передач.