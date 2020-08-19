Американский актер Микки Рурк выбрал себе место на украинском кладбище. Об этом в Facebook написал украинский журналист Юрий Гула.

По словам журналиста, персональный ассистент Рурка Дмитрий Корнейчук прилетел в страну из Лос-Анджелеса. Он выбрал для 67-летнего актера место на кладбище в селе Загорцы.

В сентябре 2019 года сообщалось, что Рурк попросил, чтобы после смерти его похоронили на Украине. Он принял это решение после того, как узнал, что там похоронены родственники Корнейчука. В том же месяце пользователей сети удивил внешний вид Рурка после пластических операций.