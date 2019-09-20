Микки Рурк завещал похоронить его на Украине

Голливудский актер Микки Рурк попросил, чтобы после смерти его похоронили на Украине, передает Сегодня.ua.

Он уточнил, что желает обрести вечный покой в селе Загорцы Хмельницкой области. Артист высказал такую мысль, увидев, где похоронена родня его помощника и друга Дмитрия Корнейчука.

3 сентября пользователей сети удивил внешний вид Микки Рурка после пластических операций. Некоторые юзеры посчитали, что актер страдает от психического расстройства, и призвали поддержать его.

17 сентября Рурку исполнилось 76 лет.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!