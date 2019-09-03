Микки Рурк напугал пользователей сети изменившимся до неузнаваемости лицом

Пользователей сети удивил внешний вид американского актера Микки Рурка после пластических операций. Недоумение вызвало его появление в шоу Good Morning Britain, запись которого опубликована на YouTube.

В ходе передачи он порассуждал об успехе фильма с его участием «Рестлер» и отметил, что согласиться на этот проект ему посоветовал психиатр. Ведущие также спросили его о впечатлениях от съемок в фильме «Ночной перенос», после чего артист немного помолчал и переспросил, о какой ленте идет речь. Он признался, что ему было интересно работать с молодым режиссером Азизом Тази.

После выхода шоу пользователи Twitter обратили внимание, что лицо Рурка изменилось до неузнаваемости. Они начали шутить на эту тему и вспоминать внешность звезды в молодости.

«Я увидел, что Микки Рурк вышел в тренды Twitter, и подумал, что он умер. Но нет, умерло его лицо. Покойся с миром, лицо Микки».

«Микки Рурк выглядит как ваша недавно разведенная тетушка по дороге на девичник».

«Просто напоминание о том, как Микки Рурк выглядел раньше».

Некоторые юзеры посчитали, что 66-летний актер страдает от психического расстройства, и призвали поддержать его. Они также осудили тот факт, что многие критикуют внешность знаменитости.

«Оставьте Микки Рурка в покое. Что не так с людьми в Twitter? Неужели мы стали так одержимы внешностью? Если он хочет выглядеть так, пусть выглядит. Ничего страшного».

«Увидел, что Микки Рурк вышел в тренды. Неужели мы действительно должны унижать человека, который явно прошел через жесткое дерьмо и проблемы с ментальным здоровьем? Люди, будьте добрыми».

В июле российский шоумен Стас Барецкий заявил, что Рурк согласился сыграть бандита в его фильме «Брат-3» за 300 тысяч долларов. Сам актер никак не комментировал свое возможное участие в проекте.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!