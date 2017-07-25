Микки Рурк задолжал почти 30 тысяч долларов за съемную квартиру и съехал

Американский актер и боксер Микки Рурк задолжал почти 30 тысяч долларов за съемную квартиру, передает NY Daily News.

По данным СМИ, компания Crosstown Realty Holdings подала иск против лауреата премии «Золотой глобус», утверждая, что он три месяца не перечислял квартплату за арендованное жилье в нью-йоркском районе Трайбека.

Издание также отмечает, что после проживания 64-летнего Рурка в стенах апартаментов остались дыры, а на потолке — диско-освещение. Расходы на ремонт артист не возместил, пожаловались арендодатели. Они оценили нанесенный своему имуществу ущерб почти в 10 тысяч долларов. Вместе с неуплаченными арендными платежами и возмещением судебных издержек Рурка просят уплатить 29 тысяч долларов.

Ни актер, ни его представители пока не прокомментировали инцидент для СМИ.

Рурк начал заниматься боксом в 12 лет, но затем ушел из профессионального спорта ради актерской карьеры. Мировое признание пришло к нему с выходом в 1986 году фильма «Девять с половиной недель», благодаря которому Рурк приобрел титул секс-символа. В 1991 году он вернулся на ринг. В 2008-м снова стал востребованным актером благодаря роли в фильме «Рестлер».

