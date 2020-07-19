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Микки Рурк назвал Роберта Де Ниро плаксой и пообещал «жестко опустить» его

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Американский актер Микки Рурк назвал коллегу Роберта Де Ниро плаксой и пообещал «жестко опустить» его. Он написал об этом на своей странице в Instagram и прикрепил фотографию Де Ниро в молодости.

Фото опубликовано @mickey_rourke_

По словам Рурка, ему рассказали о недавнем интервью Де Ниро, в котором тот обозвал актера «лжецом», который постоянно «несет чушь». Рурк заявил, что «мистер-крутой-только-на-экране» Де Ниро стал первым, кто когда-либо посмел назвать его лживым, «еще и сделал это в газете».

«Да-да, я с тобой говорю, нытик! Слушай, ты, тупая задница, если только я тебя встречу, клянусь моей бабушкой, моим братом и всеми моими собаками, я опущу тебя жестко, на 100 процентов, И Господь мне свидетель», — написал он.

Вражда актеров длится уже около 30 лет, со времен знакомства на съемках фильма «Сердце ангела» в 1987-м. Тогда Рурк посчитал, что де Ниро повел себя с ним высокомерно. Также актер считает, что ему не досталась роль в «Ирландце» Мартина Скорсезе 2019 года, так как Де Ниро поставил режиссеру ультиматум по поводу своего участия в киноленте.

В сентябре прошлого года пользователей сети удивил внешний вид Микки Рурка после пластических операций.

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