Трамп поддержал борьбу конспирологов с сатанистами-педофилами

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции на словах поддержал движение QAnon, обличающее сатанистов-педофилов в рядах американских элит. Отрезки из его выступления опубликовал у себя в Twitter журналист Vox Аарон Рупар.

Когда президента попросили высказаться о QAnon, он ответил, что знает, как хорошо сторонники таких теорий к нему относятся, и подчеркнул, что ценит это. Репортер продолжила вопрос, уточнив, действительно ли он, как считают конспирологи, спасает мир от культа педофилов и каннибалов.

«Это должно звучать как что-то плохое? Вообще-то да, мы спасаем мир», — заявил на это Трамп. Он уточнил, что его администрация спасает мир от радикально левой философии, которая способна уничтожить США и затем перекинуться на весь остальной мир.

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В 2018 году сообщалось, что Майкл Уильям Леброн, один из лидеров QAnon, посетил Трампа для личной беседы.

Сторонники движения QAnon, выступающего в поддержку Трампа, уверены, что известные представители Демократической партии на самом деле являются тайными педофилами. В один ряд с демократами они ставят голливудских звезд, представителей СМИ и некоторых официальных лиц. Приверженцы этой идеи также считают, что существует заговор с целью свергнуть или убить нынешнего главу государства, который в свою очередь пытается его раскрыть. Они также верят, что Трампа поддерживают военные, а его противники в итоге будут зачищены и отправятся в тюрьму Гуантанамо, пишет The Independent.

В ноябре 2016 года в США разгорелся скандал из-за утекшей переписки Джона Подесты — председателя избирательной кампании кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Среди писем посетители Reddit обнаружили «секретный код» PizzaGate, якобы созданный политической элитой США для передачи сообщений о сексуальных связях с детьми.