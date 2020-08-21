Бывший чемпион UFC отказался носить маску и высмеял «COVID-экспертов»

Американский боец смешанного стиля (MMA) Эдди Альварес признался, что не видит смысла в ношении масок и выразил мнение, что люди не имеют ни малейшего понятия о природе пандемии COVID-19. Публикации доступны в Twitter-аккаунте американца.

Альварес подчеркнул, что отказывается подчиняться американским законам, требующим ношение масок. «Это не для меня и не для моей семьи, я заставлю носить маску свою пятилетнюю дочь!» — написал боец. Столкнувшись с критикой в свой адрес, Альварес оставил запись, в которой высмеял «миллионы COVID-экспертов» среди авторов комментариев.

«Почему же тогда у нас до сих пор нет никакого решения, раз вас, экспертов, так много? Что сложного в том, чтобы признаться, что вы ничего не понимаете? Просто повторяете всякую чушь друг за другом», — написал американец, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Альварес был чемпионом UFC, сейчас выступает в азиатском промоушене One Championship. В своем дебютном поединке он уступил нокаутом россиянину Тимофею Настюхину.