Бывший чемпион UFC проиграл россиянину и попал в полуфинал Гран-при

Российский боец смешанного стиля (MMA) Тимофей Настюхин не выступит в полуфинале Гран-при One Championship. Об этом сообщает MMA Junkie.

29-летний спортсмен получил травму в ходе подготовки и не выступит на турнире 2 августа, где он должен был провести поединок за выход в финал Гран-при в легком весе. Россиянина заменит американский боец Эдди Альварес, который уступил Настюхину в четвертьфинале.

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В марте Настюхин нокаутировал Альвареса в первом раунде. Этот бой стал дебютным для американца в азиатском промоушене.

На турнире 2 августа Альварес будет выступать против филиппинца Эдуарда Фолаянга. Их поединок был запланирован изначально, однако из-за снятия Настюхина этот бой пройдет в рамках Гран-при. Его победитель встретится в финале с турецким бойцом Сайгидом Арсланалиевым 13 октября.

Альварес известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он становился чемпионом организации. В активе американца 26 побед в MMA. Поражение от Настюхина стало шестым в его карьере.

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